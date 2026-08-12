15 अगस्त पर कंप्लीट ट्राई कलर लुक में तैयार होने के लिए साड़ी, नेल आर्ट और मेकअप के ये आइडियाज आएंगे काम

15 अगस्त 2026 पर अगर आप ट्राई कलर लुक में एथनिक अंदाज में तैयार होने का सोच रही हैं, तो आप साड़ी पहन सकती हैं। इसके लिए आप स्पेशल मिलने वाली ट्राई कलर साड़ी खरीद सकती हैं या सफेद या ऑफ-व्हाइट साड़ी के साथ केसरिया या हरे रंग का बॉर्डर वाली साड़ी पहन सकती हैं। साड़ी में जिस रंग का बॉर्डर न हो, उस रंग का ब्लाउज पेयर करके आप अपना लुक कंप्लीट कर सकती हैं। 15 अगस्त के मौके पर यह लुक आपको ट्रेडिशनल और ग्रेसफुल लुक दे सकता है।