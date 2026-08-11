लंबे समय तक कुर्सी पर बैठे रहने से हो सकता है ‘ऑफिस चेयर बट’? जानें इसमें क्या होता है और कैसे बचा जा सकता है  

क्लीवलैंड क्लिनिक (Cleveland Clinic) के अनुसार, इससे बचने के लिए ग्लूट्स की एक्सरसाइज करने के साथ ही दिन में ज्यादा मूवमेंट करना चाहिए। अगर काम के कारण लंबे समय तक डेस्क पर बैठना पड़ता है, तो इसे कम करने के लिए फोन पर बात करते समय खड़े होना, किसी सहकर्मी से ईमेल के बजाय उसके पास तक जाकर बात करना, लिफ्ट की जगह सीढ़ियों का इस्तेमाल करना, थोड़ा दूर स्थित टॉयलेट का इस्तेमाल करना, सिट-स्टैंड डेस्क का उपयोग करना या डेस्क के नीचे वॉकिंग पैड का इस्तेमाल करना जैसे विकल्प अपनाए जा सकते हैं।