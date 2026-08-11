फेस्टिव सीजन 2026 में अलग दिखने के लिए ट्राई करें लेजी पल्लु स्टाइल साड़ी, मिलेगा एलिगेंट लुक

Saree Draping Style: साड़ी ड्रेप करने के नए-नए तरीके सोशल मीडिया पर आए दिन वायरल होते रहते हैं। कुछ दिनों पहले जहां अप्सरा साड़ी ड्रेप वायरल हो रहा था, वहीं अब फेस्टिव सीजन में लोग ट्रेडिशनल स्टाइल में तैयार होने के लिए लेजी पल्लु स्टाइल में साड़ी पहन रहे हैं। लेजी पल्लु स्टाइल सोशल मीडिया पर ही नहीं, सेलिब्रिटीज के बीच भी काफी पॉपुलर है। विद्या बालन से लेकर कंगना रनौत तक कई बार इस तरह साड़ी पहने नजर आ चुकी हैं। ऐसे में अगर आप भी इस फेस्टिव सीजन में साड़ी को थोड़ा अलग और स्टाइलिश तरीके से पहनना चाहती हैं, तो लेजी पल्लु आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आइए जानते हैं इसे कैसे ड्रेप कर सकते हैं।