ये बातें जान लेंगे तो ज्यादा सुरक्षित हो जाएगा सड़क पर ड्राइव करना

Road Signs And Road Markings Meaning In Hindi: सड़क पर जाते समय कभी न कभी आपने अलग-अलग तरह की सफेद और पीली लाइनें जरूर देखी होंगी। वहीं, सड़क के किनारे लोहे के बड़े-बड़े बोर्ड के साथ ही पत्थर के रखे हुए निशान भी मिले होंगे। ऐसे में क्या आप जानते हैं कि इनका काम क्या होता है? ये सड़क पर ट्रैफिक को सही तरीके से चलाने और ड्राइविंग को ज्यादा सुरक्षित बनाने में मदद करते हैं। सड़क पर बनी हर लाइन और साइन बोर्ड ड्राइवर को कोई न कोई जरूरी संकेत देता है। आइए जानते हैं इन सभी साइन और लाइनों का क्या मतलब होता है।