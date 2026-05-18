पीएम मोदी की अपील का बंटाधार, सिर्फ भोपाल के ट्रैफिक सिग्नल पर रोज जल रहा 2 लाख लीटर पेट्रोल-डीजल!

Bhopal News : अमरीका और ईरान के बीच युद्ध से गहराते वैश्विक संकट देख प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों से ईंधन बचाने की अपील की है। ऐसे में आम लोगों ने अपने स्तर पर प्रयास भी करना शुरू कर दिए हैं। लेकिन, कुछ स्थानों पर जागरुकता की कमी रोजाना का लाखों लीटर पेट्रोल-डीजल व्यर्थ जलने का कारण बन रहा है। जैसे ट्रैफिक सिग्नल… ग्रीन लाइट होने तक इंतजार में खड़े वाहन चंद सैकंड में जितना ईंधन फूंक रहे हैं, उसके आंकड़े आपको हैरत में डाल देंगे। अगर बात मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की ही करें तो यहां दौड़ने वाली 10 लाख बाइक, 5 लाख कारें और 5 लाख अन्य गाड़ियां ट्रैफिक के बिगड़े सिस्टम से सिग्नल पर ही हर रोज 2 लाख लीटर पेट्रोल-डीजल जला रही हैं।