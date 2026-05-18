एमपी के डिप्टी सीएम की बिगड़ी तबियत, भोपाल के निजी अस्पताल में कराया भर्ती

Deputy CM Jagdish Devda - मध्यप्रदेश के वरिष्ठ मंत्री डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा अचानक बीमार हो गए। उनकी तबियत इतनी बिगड़ी कि अस्पताल ले जाना पड़ा। डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा को भोपाल के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पता चला कि उन्हें लू लग गई थी। डॉक्टर्स के मुताबिक डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा की हालत स्थिर है। डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा को रविवार को मंत्रियों के कामकाज और संगठन समन्वय पर आयोजित बैठक में पेश होना था, पर अचानक तबीयत खराब हो गई। ऐसे में वे समीक्षा बैठक में नहीं जा सके। बैठक में अनुपस्थिति से डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा के बीमार हो जाने की सूचना मिली। इसके बाद मंत्रिमंडलीय सहयोगियों और संगठन नेताओं ने उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली।