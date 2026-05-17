लिव-इन पार्टनर पर हथौड़े से हमला, महिला को मरा समझकर रेता खुद का गला

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची तो आरोपी लक्ष्मण का शव खून से लथपथ हालत में पड़ा था। घर में महिला कल्पना भी खून से लथपथ हालत में मिली लेकिन उसकी सांसें चल रही थीं। महिला को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां उसका इलाज चल रहा है। शुरुआती जांच में घरेलू विवाद की बात सामने आ रही है। पुलिस का कहना है कि फिलहाल घटना का स्पष्ट कारण पता नहीं चल पाया है लेकिन आस-पड़ोस के लोगों से पूछताछ में पता चला है कि आरोपी लक्ष्मण कल्पना के चरित्र पर शक करता था। जिसके कारण उन दोनों के बीच अक्सर विवाद भी होता था। फिलहाल महिला कल्पना अस्पताल में भर्ती है और पुलिस उसके बयान लेने के बाद ही घटना के सही कारणों का पता चलने की बात कह रही है।