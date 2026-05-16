कमरे में संदिग्ध हालत में महिला टीचर के साथ मिला युवक का शव

पुलिस ने बताया कि रीवा जिले के सेमरिया थाना क्षेत्र के बेला गांव का रहने वाला अंकितेश गौतम बढइया मोहल्ले में किराए का कमरा लेकर रहता है। करीब ढाई महीने पहले उसका बड़ा भाई अंबिकेश गौतम भी उसके साथ रहने के लिए आया था। वो सीएनजी प्लांट में इलेक्ट्रीशियन का काम करता था। घटना के वक्त अंकितेश अपने दोस्तों के साथ बाहर गया था और जब वापस लौटा तो कमरा अंदर से बंद था और बार-बार खटखटाने के बाद भी जब बड़े भाई ने दरवाजा नहीं खोला तो खिड़की से झांकने पर अंबिकेश फांसी के फंदे पर झूलता नजर आया। छोटे भाई ने तुरंत दरवाजा तोड़ा और अंदर पहुंचा तो जमीन पर एक युवती की खून से लथपथ लाश पड़ी थी और अंबिकेश फांसी के फंदे पर लटका हुआ था। जिसके बाद पड़ोसियों और पुलिस को सूचना दी।