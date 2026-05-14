शासकीय एक्सीलेंस विद्यालय की वार्षिक पत्रिका में कॉपी किताब खरीदने का विज्ञापन

सतना। एक ओर जिला प्रशासन और स्कूल शिक्षा विभाग प्राइवेट स्कूलों में किताबों का काला कारोबार रोकने तमाम कवायद कर रहा है। कलेक्टर की ओर से स्कूलों को निर्देश तक जारी किए गए हैं कि किसी भी चिन्हित दुकानों से स्कूल सामग्री खरीदने के लिए विद्यार्थियों को न तो संदेश दिए जाएं और न ही उन्हें प्रेरित किया जाए। लेकिन जिस स्कूल की शाला प्रबंध समिति के अध्यक्ष खुद कलेक्टर हैं, उस स्कूल की वार्षिक पत्रिका में न केवल निजी विज्ञापन दिए गए हैं बल्कि इनमें कुछ ऐसे भी विज्ञापन हैं जिसमें स्कूल की पूरी ड्रेस रखने का प्रचार प्रसार किया गया है। इतना ही नहीं इस पत्रिका में कई निजी महाविद्यालयों का भी प्रचार किया गया है जो कि किसी भी शासकीय पत्रिका में नहीं किया जा सकता है। वह भी तब जब इसी शहर में कई शासकीय कॉलेज हैं। स्पष्ट है कि यह विद्यालय स्कूल छोड़ने वाले विद्यार्थियों को निजी शैक्षणिक संस्थाओं में जाने के लिए प्रेरित कर रहा है।