सतना जेल में डिप्टी जेलर को कैदी से हुआ प्यार, रचाया ब्याह

इसी बीच अच्छे चाल चलन के कारण धर्मेन्द्र सिंह की गिनती सतना जेल में अच्छे कैदी के रूप में होने लगी थी। जेल के सभी अफसरों की नजर में उसकी छवि अच्छी थी। तीन साल पहले धर्मेन्द्र को तय प्रावधानों के तहत जेल प्रबंधन ने उसे जेल से रिहा कर दिया। लगभग 18 साल की उम्र में ही जेल की चहारदीवारी में कैद हो गया धर्मेन्द्र जब बाहर निकला तो सबकुछ अलग था। ऐसे में उसे जब तब जेल की कहानियां रह-रह कर याद आती थीं। तब धर्मेन्द्र सतना में फिरोजा से मिलने पहुंच जाता था। यही मेल मिलाप अब लोगों की नजर में आने लगा था जो जेल की अंदर पूरी तरह छिपा हुआ था। जेल से बाहर आए हुए धर्मेन्द्र को तीन साल से ज्यादा हो गए थे। अब दोनों ने प्रेम के इस बंधन को शादी में बदलने का निर्णय ले लिया था।