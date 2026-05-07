7 मई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

21 नदियों का पवित्र जल लेकर एमपी से पहली सोमनाथ यात्रा पर शुरु, सीएम मोहन ने किया रवाना

Somnath Swabhiman Yatra : एमपी से पहली बार 'सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा' आज राजधानी के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से रवाना हुई। सीएम मोहन यादव ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करते हुए यात्रा का शुभारंभ किया।

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Mohammad Faiz Mubarak

May 07, 2026

Somnath Swabhiman Yatra

एमपी से पहली बार 'सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा' शुरु (Photo Source- Input)

Somnath Swabhiman Yatra :मध्य प्रदेश से पहली बार 'सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा' गुरुवार 7 मई 2026 को राजधानी भोपाल में स्थित रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से रवाना हो गई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करते हुए इस धार्मिक यात्रा का शुभारंभ किया है। आपको बता दें कि, इस यात्रा के लिए प्रदेशभर से 1100 श्रद्धालु शामिल हुए हैं। जो दो कलशों में 21 नदियों का पवित्र जल लेकर लेकर सोमनाथ मंदिर के लिए रवाना हुए हैं। इसी जल से भगवान सोमनाथ का अभिषेक किया जाएगा।

मुख्यमंत्री मोहन यादव रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर-1 पर ट्रेन के माध्यम से सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा के पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया है। संस्कृति विभाग द्वारा ये गौरवशाली यात्रा 'सोमनाथ स्वाभिमान पर्व' के तहत निकाली जा रही है।

इसलिए निकाली जा रही यात्रा

भारत की सांस्कृतिक चेतना, आस्था और राष्ट्रीय गौरव के प्रतीक सोमनाथ स्वाभिमान पर्व - 2026 (8 से 11 जनवरी 2026) का शुभारंभ ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर से किया गया है। इस पर्व में एमपी से श्रद्धालु भी शामिल हो रहे हैं।

भोपाल और उज्जैन से भी जुड़ेंगे श्रद्धालु

प्रदेश से पहली बार निकलने वाली इस विशेष यात्रा में विभिन्न अंचलों से 1100 श्रद्धालुओं का दल शामिल हुआ है। ये ट्रेन रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से शुरु होकर भोपाल और उज्जैन रेलवे स्टेशन पहुंचेगी, जहां से सैकड़ों की संख्या में अन्य तीर्थयात्री यात्रा में शामिल होंगे। इसके बाद ये सभी सोमनाथ की ओर प्रस्थान करेंगे। यात्रा के दौरान श्रद्धालु सोमनाथ की पावन धरा पर आयोजित विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों, दर्शन और आध्यात्मिक अनुष्ठानों में सहभागिता भी करेंगे।

21 नदियों के पवित्र जल से होगा सोमनाथ का जलाभिषेक

इस यात्रा में महिला और पुरुष दोनों वर्ग के श्रृद्धालु शामिल हुए हैं। यात्रा के पहले पूरे मंत्रोच्चार के विधि विधान से प्रकिया हुई। इस दौरान सीएम मोहन ने महिला श्रद्धालुओं को 21 नदियों से भरा पवित्र जल भरे कलश भेंट किए, जिससे भगवान सोमनाथ का जलाभिषेक किया जाएगा।

ये भी पढ़ें

एमपी के 11 जिलों में आज गरज-चमक के साथ बारिश, मौसम विभाग ने दे दी भीषण गर्मी की चेतावनी
भोपाल
MP Weather Update

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

07 May 2026 12:03 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / 21 नदियों का पवित्र जल लेकर एमपी से पहली सोमनाथ यात्रा पर शुरु, सीएम मोहन ने किया रवाना

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एक गलती से मिल गई सौरभ शर्मा को जमानत, कार में मिला था 52 किलो सोना, 11 करोड़ कैश

ED Annual Report
भोपाल

शादी-समारोह के लिए उपभोक्ताओं को फटाफट मिलेंगे सिलेंडर, नई व्यवस्था शुरु…

Cylinders
भोपाल

‘अपराधियों तुम्हारी खैर नहीं…’ एमपी पुलिस हर क्रिमिनल की बना रही ‘डिजिटल प्रोफाइल’

MP Police (Photo Source: AI Image)
भोपाल

1.50 लाख परिवारों के ‘BPL कार्ड’ होंगे निरस्त, लिस्ट से बाहर होगा नाम

BPL cards
भोपाल

तोड़ा जाना तय… भोपाल में टूटेंगे सैकड़ों मकान-दुकान, बनेंगे नए बहुमंजिला टावर

houses and shops will be demolished in Bhopal
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.