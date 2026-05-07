21 नदियों का पवित्र जल लेकर एमपी से पहली सोमनाथ यात्रा पर शुरु, सीएम मोहन ने किया रवाना

Somnath Swabhiman Yatra :मध्य प्रदेश से पहली बार 'सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा' गुरुवार 7 मई 2026 को राजधानी भोपाल में स्थित रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से रवाना हो गई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करते हुए इस धार्मिक यात्रा का शुभारंभ किया है। आपको बता दें कि, इस यात्रा के लिए प्रदेशभर से 1100 श्रद्धालु शामिल हुए हैं। जो दो कलशों में 21 नदियों का पवित्र जल लेकर लेकर सोमनाथ मंदिर के लिए रवाना हुए हैं। इसी जल से भगवान सोमनाथ का अभिषेक किया जाएगा।