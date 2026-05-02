एससी महिला धर्म परिवर्तन कर ओबीसी आरक्षित सीट से बनी सरपंच !

आरक्षित वर्ग के लिए चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी के लिए जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य होता है। बारीखुर्द से सरपंच पद का चुनाव लड़ने वाली मोलिया पत्नी बालगोविंद चौधरी (43) ने अपना जाति प्रमाण पत्र न लगाकर उसके स्थान पर एक शपथ पत्र लगा दिया। जिसमें मोलिया ने कहा था कि मेरी पूर्व की जाति अनुसूचित जाति थी। लेकिन मैंने धर्म परिवर्तन कर बौद्ध धर्म अपना लिया है। जिससे बौद्ध धर्म स्वीकार करने वाली अनुसूचित जातियों को म.प्र. शासन द्वारा घोषित पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल किया गया है जो घोषित सूची क्रमांक 81 में दर्ज है। यहां महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि जिस सूची क्रमांक 81 का जिक्र किया गया है वह मूल बौद्ध की तय श्रेणियों के लिए है न कि नव बौद्ध धर्म स्वीकार करने वालों के लिए। लेकिन तत्कालीन रिटर्निंग ऑफीसर ने न तो इस तथ्य पर गौर किया और अनिवार्य माने जाने वाले जाति प्रमाण पत्र न होने के मामले पर भी अनदेखी की। नतीजा यह हुआ को मोलिया बौद्ध ने कमलेश सोनी से 55 मतों से विजय हासिल कर ली।