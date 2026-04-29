विंध्य विकास प्राधिकरण: नए जातीय समीकरणों के बीच शहडोल संभाग की अनदेखी

दरअसल विंध्य विकास प्राधिकरण में रीवा, शहडोल और जबलपुर संभाग के आठ जिलों को शामिल किया गया है। जिसमें रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया एवं डिंडोरी शामिल हैं। प्राधिकरण में हर जिले से एक-एक निजी व्यक्ति को सदस्य बनाया जाता रहा है। साथ ही रीवा, शहडोल संभाग से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के दायित्व भी साझा किए जाते थे। पूर्व की स्थितियों को अगर देखे तो जब अजय प्रताप सिंह अध्यक्ष बने थे वे सीधी जिले के थे। उस दौरान रामदास मिश्रा सतना जिले से और अनूपपुर जिले से अनिल गुप्ता को उपाध्यक्ष बनाया गया था। इसी तरह सुभाष सिंह जब सीधी जिले से अध्यक्ष बने थे तब रीवा जिले से विमलेश मिश्रा और अनूपपुर जिले से रामदास पुरी को उपाध्यक्ष का जिम्मा दिया गया था। इस तरह इन दोनों कार्यकाल में शहडोल संभाग का प्रतिनिधित्व दिया जाता रहा है। लेकिन इस बार पंचूलाल प्रजापति के अध्यक्षीय कार्यकाल में शहडोल जिले को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया गया।