छात्राओं से लिया शिक्षकों का फीडबैक, सोशल साइंस के टीचर सबके पसंदीदा

सतना। पीएमश्री स्कूल के औचक निरीक्षण पर पहुंची मैहर कलेक्टर बिदिशा मुखर्जी ने विद्यालय की छात्राओं से शिक्षकाें का फीडबैक लिया। जब उन्होंने देखा कि इस विद्यालय में रिजल्ट प्रदेश के औसत से खराब है तो उन्होंने बच्चों से संवाद करके शिक्षकों की पठन पाठन व्यवस्था जानने की कोशिश की। बच्चों से पूछा कि अंग्रेजी के टीचर कैसे हैं तो सिर्फ एक छात्रा ने हाथ खड़े किए। इसके बाद सोशल साइंस के टीचर की बात आई तो सभी बच्चों ने हाथ खड़े कर दिए। साइंस के टीचर पर तीन-चार छात्राओं ने हाथ खड़े किए। कलेक्टर ने जब पूछा कि मैथ के टीचर पसंद है तो ज्यादातर छात्राओं ने हाथ उठा दिए। इस तरह कलेक्टर ने यहां के शिक्षकों की स्थिति समझी। इस दौरान एसडीएम दिव्या पटेल भी मौजूद रहीं।