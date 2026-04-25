जब आपका डॉक्टर 3 किलोमीटर में है तो 5 किलोमीटर दूर झोलाछाप के पास इलाज कराने लोग क्यों जा रहे?

बैठक में दानदाताओं की मदद लेने के सुझाव पर कलेक्टर ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि टेक होम राशन (टीएचआर) के 8-10 लाख रुपए के बिल बिना जांच के स्वीकृत किए जाते हैं। यदि इनकी जांच कराई जाए तो दानदाताओं की जरूरत नहीं पड़ेगी और अनियमितताएं सामने आ सकती हैं। इस दौरान यह तक कह दिया की ऐसी जांच होगी कि जिंदगी नर्क बन जाएगी। इसके बाद नागौद सीडीपीओ को भी नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।