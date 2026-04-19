एमपी बोर्ड रिजल्ट: SC-ST से आगे निकले OBC विद्यार्थी, अनारक्षित अभी भी सबसे आगे

हाईस्कूल का सतना जिले का औसत परीक्षा परिणाम 63.88 फीसदी रहा जिसमें 62.49 फीसदी छात्र तथा 65.19 फीसदी छात्राएं उत्तीर्ण हुई। अब जातिवार परिणामों की स्थिति देखे तो सामान्य वर्ग के 75.14 फीसदी छात्र तथा 78.49 फीसदी छात्राएं उत्तीर्ण हुईं। इस तरह अनारक्षित वर्ग के कुल 76.82 फीसदी विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। आरक्षित वर्ग के विद्यार्थियों के परिणाम अगर देखें तो ओबीसी वर्ग के 61.12 फीसदी छात्र, 64.83 फीसदी छात्राएं उत्तीर्ण हुई। इस तरह ओबीसी वर्ग के कुल 63 फीसदी विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। अनुसूचित जनजाति वर्ग अर्थात आदिवासी वर्ग के विद्यार्थियों की स्थिति देखें तो कुल 45.86 फीसदी उत्तीर्ण हुए, जिनमें 41.42 फीसदी छात्र और 49.40 फीसदी छात्राएं है। अनुसूचित जाति वर्ग के कुल 54.91 फीसदी विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए जिसमें 54.39 फीसदी छात्र और 55.36 फीसदी छात्राएं हैं। परिणाम बता रहे हैं कि सामान्य वर्ग को छोड़ अन्य सभी आरक्षित वर्ग के परिणाम औसत से नीचे हैं।