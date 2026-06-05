MP Bus Accident: चित्रकूट-सतना मार्ग पर अनियंत्रित होकर पलटी बस, राहत-बचाव कार्य जारी

बस के पलटते ही घटनास्थल पर चीख-पुकार मच गई थी। बस दुर्घटना की आवाज सुनकर आसपास के लोग दौड़कर आए और यात्रियों को एक-एक करके बाहर निकाला गया। इसमें स्थानीय लोगों की भूमिका सराहनीय रही। घटना की सूचना मिलते ही 108 एंबुलेंस की 10 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई थी। लोगों को पास के ही कोठी अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। घटनास्थल पर मौजूद क्रेन की सहायता से बस को हाईवे के किनारे किया जा रहा है। हादसे के बाद से दोनों तरफ वाहनों की लंबी-लंबी कतारें लग गई थीं। घटनास्थल पर प्रशासन का अमला भी पहुंच गया था। अस्पताल में अफरा-तफरी का माहौल है, काफी देर तक लोग अपने परिजनों को खोजते रहे। फिलहाल प्रशासन घायलों और मृतकों की सूची बना रहा है। थोड़ी देर में स्पष्ट हो सकेगा कि कौन-कौन घायल हैं।