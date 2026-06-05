राज्यसभा चुनाव में क्या होगा खेला? भाजपा के तीसरे उम्मीदवार की अटकलों से कांग्रेस अलर्ट

मध्यप्रदेश विधानसभा में कुल विधायकों की संख्या 230 है। इसमें भाजपा 164 विधायकों के साथ जमी है और कांग्रेस के पास 65 विधायक ही हैं। इसी गणित के आधार पर दो सीट भाजपा और एक सीट कांग्रेस जीत पाएगी। लेकिन, पहले से ही एक खतरा कांग्रेस के सिर पर मंडरा रहा है। वो है क्रॉस वोटिंग का। क्योंकि पिछले कुछ समय से चल रही उठा-पटक के कारण कांग्रेस के 65 में से तीन विधायक वोट नहीं डाल पाएंगे। ऐसी स्थिति में तीन वोट कम हो जाने के कारण कांग्रेस विधायकों की संख्या 62 हो गई। यहां कांग्रेस को अपनी एक सीट जीतने के लिए 58 विधायकों के वोटों की जरूरत है। यदि चार वोट भी क्रॉस वोटिंग में इधर-उधर हो गए तो कांग्रेस के हाथ से यह तीसरी सीट खिसक सकती है।