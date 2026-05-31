मोबाइल छीनकर कॉलर पकड़ी और जड़ा चांटा, चित्रकूट में लाइनमैन को पीटते हुए सब-स्टेशन में घुसे जज साहब

रजौला सब-स्टेशन पर पहुंचे लोगों को जब बिजली गुल होने के पीछे अन्य लोगों के हाथ होने की जानकारी लगी तो बड़ी संख्या में वहां पहुंचे लोगों ने सब-स्टेशन को ही घेर लिया। हालात इतने बिगड़े कि बिजली कंपनी के अफसरों ने पुलिस और प्रशासन की मदद मांगी। चित्रकूट नायब तहसीलदार और थाना प्रभारी पूरी टीम के साथ वहां मौजूद थे। लोग जज के खिलाफ एफआइआर दर्ज करने को लेकर भी अड़े हुए थे। इस बीच प्रशासन के अफसरों ने लोगों को समझा- बुझाकर रात 12.30 बजे तक बिजली आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करा दी थी, लेकिन थाने में आक्रोशित लोगों को मजमा रात एक बजे तक बना रहा।