जज की दबंगई: घर की लाइट गोल तो पूरे नगर की बंद करवा दी बिजली

बिजली बंद होने से नाराज न्यायिक मजिस्ट्रेट राम अवतार पटेल शाम करीब 7:30 बजे रजौला सब स्टेशन पहुंचे। उनके साथ दो सिपाही भी थे। उन्होंने ड्यूटी पर तैनात ऑपरेटर को जमकर फटकार लगाते हुए कहा कि 19 घंटे बीत जाने के बाद भी उनके घर की लाइट क्यों नहीं सुधारी गई। फिर कहा कि जब तक मेरे घर की लाइट सही नहीं होती तब तक पूरे चित्रकूट की लाइट बंद कर दो। इसके बाद आक्रोशित जज और उनके साथ मौजूद सिपाहियों ने रजौला और प्रमोद वन सब स्टेशन से होने वाली पूरे कस्बे की बिजली सप्लाई बंद करवा दी। इसके बाद ऑपरेटर को कमरे से बाहर निकाल दिया और खुद अंदर बैठ गए। गेट पर दोनों सिपाही खड़े कर दिए जिससे कोई अंदर न आ सके। उन्होंने अल्टीमेटम दिया कि जब तक उनके घर की लाइट ठीक नहीं होगी, पूरे कस्बे की बिजली बंद रहेगी। इसके बाद डरे-सहमे मेंटेनेंस स्टाफ ने आनन-फानन में जज के बंगले की लाइन सुधारने का काम शुरू किया।