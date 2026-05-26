पेट्रोल जब 55 रुपए था तो शिवराज साइकिल चलाने लगे थे, अब 110 पार हो गया तो आवाज नहीं निकल रही

सुभाष पार्क में आयोजित युवा संवाद कार्यक्रम में प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि, महंगाई अब बेतहाशा बढ़ती जा रही है। जब पेट्रोल 55 रुपए लीटर था तो शिवराज सिंह चौहान साइकिल चलाने लगे थे। आज पेट्रोल 110 के पार चला गया है तो शिवराज तो छोड़िए किसी भी भाजपाई के मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही है। अगर महंगाई इसी तरीके से बढ़ती रही और सरकार यूं ही गलत फैसले लेती रही तो डॉलर की अपेक्षा रुपया अपने सभी रिकार्ड तोड़ देगा और एक डालर डेढ़ सौ रुपए के बराबर तक पहुंच जाएगा। पटवारी ने आगे कहा कि, भाजपा के 12 साल की नाकामियां अब सामने आने लगी हैं और इसका भार निर्दोष जनता को झेलना पड़ रहा है।