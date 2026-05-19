राइस मिल में लगी भयावह आग, एक व्यक्ति जिंदा जला

एसडीएम राहुल सिलाडिया ने अग्निहादसे में मिल का मशीन आपरेटर दिलावर सिंह उर्फ पिंकू तिघरा (45) की मौत की पुष्टि की है। माना जा रहा है कि जब आग तेजी से फैलने लगी तो वह बाहर की ओर नहीं निकल सका। लिहाजा आग से बचने के लिए मिल के एक सुरक्षित कोने की ओर भागा। लेकिन वहीं पर हाई वोल्टेज तार की चपेट में आ गया। करेंट की चपेट में आने से उसका शरीर पूरी तरह जल गया। आग से जलने की वजह से इसलिए इंकार किया जा रहा है क्योंकि जहां पर दिलावर का जला हुआ शरीर पड़ा था वहां आग की लपटों के निशान दीवार या आसपास नहीं थे। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि वह आग की लपटों से झुलसते हुए यहां पहुंचा था या करंट की चपेट में आकर ही मौत हुई है। हालांकि शरीर राख में तब्दील नजर आ रहे है। विस्तृत शव परीक्षण के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। दो और मजदूरों के झुलसने की खबर है जिसमें से एक को जिला अस्पताल भिजवाया गया है।