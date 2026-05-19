सतना ब्लड बैंक में सख्ती के बाद अब रीवा से शुरू हुआ खून की दलाली का कारोबार

जानकारी के अनुसार सतना शहर में विंध्या ब्लड बैंक का मुख्य कर्ताधर्ता रमेश साहू है। इसके द्वारा ग्राहक से रक्त का सौदा तय किया जाता है और ब्लड ग्रुप की जानकारी ली जाती है। ग्राहक से सौदा फाइनल होने के बाद रमेश ग्राहक को अपने दूसरे ऑपरेटिव अभय सिंह का नंबर देता है और अभय सिंह को ग्राहक का नंबर देता है। सौदा होने के कुछ देर तक इंतजार किया जाता है। ग्राहक अगर अभय को फोन लगा लेता है तो ठीक अन्यथा कुछ देर में अभय सिंह ग्राहक को फोन लगाता है और जानकारी लेता है। इस दौरान उसके द्वारा फिर से ब्लड ग्रुप की जानकारी ली जाती है और कितने रक्त की आवश्यकता होती है यह भी पूछा जाता है। इसके बाद मिलने का स्थल तय करता है। तय स्थल पर 15 से 20 मिनट में अभय पहुंच जाता है। यहां ग्राहक से अस्पताल या नर्सिंग होम द्वारा दिए गए ब्लड रिक्यूजीशन फॉर्म (रक्त मांग पत्र) को लिया जाता है। इसके दो घंटे बाद उन्हें रक्त उपलब्ध करा दिया जाता है। लेकिन रक्त इन्हें मानक प्रक्रिया से उपलब्ध नहीं कराया जाता है। बल्कि एक पन्नी में बर्फ डालकर उसी में ब्लड बैग रख दिया जाता है। इसके बाद संबंधित से रुपए लिये जाते हैं।