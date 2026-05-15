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वैक्सीनेशन का बड़ा खेल! एमपी के 100% कवरेज वाले जिलों में कैसे फैली बीमारी, खुली पोल

MP Measles Outbreak: मध्यप्रदेश में 100% टीकाकरण के दावों के बीच तेजी से फैला खसरा संक्रमण, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने पहले ही दी थी चेतावनी, अब सामने आया स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही का खेल

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सतना

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Sanjana Kumar

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भगवान उपाध्याय

May 15, 2026

MP Measles outbreak

MP Measles outbreak (photo: patrika creative)

MP Measles Outbreak: मध्यप्रदेश में टीकाकरण के नाम पर फर्जीवाड़ा चल रहा है। इसका खुलासा संक्रामक बीमारी मीजल्स (खसरा) के फैलने के बाद हुआ। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की संयुक्त सचिव मीरा श्रीवास्तव ने 29 अप्रेल को पत्र से राज्य सरकार को अलर्ट किया था।

केंद्र की चेतावनी के बाद भी सोया रहा स्वास्थ्य विभाग

मध्यप्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव अशोक वर्णवाल को लिखे पत्र में कहा था, MP में खसरा संक्रमण जारी है। कुछ जिलों से मामले बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं। समय रहते टीकाकरण व्यवस्था पुख्ता बनाएं। लेकिन राज्य का स्वास्थ्य विभाग सोया रहा।

नतीजा, मार्च तक ही 1134 खसरे के मरीज मिले। पत्रिका ने खसरे के मरीजों के मिलने का खुलासा किया तो अफसर लापरवाही छिपाने के लिए बहाने बनाने लगे।

केंद्र सरकार के पत्र की प्रमुख बात

  • कई देशों में टीकाकरण कवरेज में कमी और इम्युनिटी में अंतर के कारण संक्रमण बढ़ रहा है।
  • आपके राज्य में खसरे का संक्रमण लगातार जारी है। कुछ जिलों में ज्यादा मरीज मिल रहे हैं।
  • कुछ जिले ज्यादा कवरेज रिपोर्ट करने के बावजूद, अभी भी खसरे के काफी केस रिपोर्ट कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि उप-जिला स्तर पर इम्युनिटी में कुछ कमी रह गई है। शायद कवरेज गुणवत्ता से जुड़ी समस्याएं, छूटे हुए क्षेत्र व पूरा कवरेज पाने में रह गई कमियां संभव है।
  • कई जिलों में एमआर-2 कवरेज 95% से कम है। कई जिलों में एमआर-2 व एमआर-1 कवरेज से भी कम है। इससे पता चलता है कि पहली और दूसरी डोज के बीच कुछ लोग छूट गए। इससे सेरोकनवर्जन (एंटीबॉडी बनना) कम हो गया है।

100% से ज्यादा टीकाकरण, फिर भी खसरे का हमला

बता दें कि 11 जिलों में बचाव के लिए टीकाकरण में 100% से ज्यादा लक्ष्य पाने के दावे किए गए हैं। इसके बावजूद इन जिलों में लगातार मरीज मिल रहे हैं। यानी तस्वीर साफ है कि टीकाकरण में फर्जीवाड़ा हुआ। स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी रिपोर्ट में कहा, इससे पता चलता है, इम्युनिटी में कुछ कमी रही।

भोपाल, विदिशा, बुरहानपुर, दतिया, भिंड, ग्वालियर, झाबुआ, आलीराजपुर, राजगढ़, श्योपुर में एमआर टीकाकरण के दोनों डोज कागजों पर 100% + दिए गए। फिर भी पिछले साल से ज्यादा खसरे के मरीज सामने आ रहे हैं।

कहां कितने मरीज?

जिला जनवरी-दिसंबर 2025 - जनवरी- मार्च 2026 - MR-1 - MR-2

रतलाम - 23 - 123 - 81.1 - 78.4

मुरैना - 211 - 103 - 94.5 - 90.1

भिंड - 142 - 92 - 110.6 - 105.3

विदिशा - 15 - 76 105.3 - 101.5

भोपाल - 32 - 65 - 122.5 - 117.7

मध्यप्रदेश - 2240 - 1134 - 99.5 - 96.3

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Published on:

15 May 2026 09:02 am

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