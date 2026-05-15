वैक्सीनेशन का बड़ा खेल! एमपी के 100% कवरेज वाले जिलों में कैसे फैली बीमारी, खुली पोल

बता दें कि 11 जिलों में बचाव के लिए टीकाकरण में 100% से ज्यादा लक्ष्य पाने के दावे किए गए हैं। इसके बावजूद इन जिलों में लगातार मरीज मिल रहे हैं। यानी तस्वीर साफ है कि टीकाकरण में फर्जीवाड़ा हुआ। स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी रिपोर्ट में कहा, इससे पता चलता है, इम्युनिटी में कुछ कमी रही।