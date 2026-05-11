एमपी में फिर पसरा मीजल्स, 24 मरीज मिले, सतना में 15 दिन में ही 5 पॉजिटिव

Measles - विवेक मिश्रा सतना. एमपी में मीजल्स (खसरा) के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। सतना जिले में ही 15 दिनों में 18 लोगों में मीजल्स के शुरुआती लक्षण मिले हैं। उनकी जांच कराई गई तो 5 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। पॉजिटिव मरीजों में 4 छोटी बच्चियां और 26 साल की युवती है। अब तक सतना, रतलाम, आलीराजपुर, शिवपुरी, दतिया और बुरहानपुर में 24 मरीज मीजल्स के मिले हैं। सतना में अप्रेल के दूसरे पखवाड़े में मीजल्स का खतरा सामने आया। 15-30 अप्रेल के बीच स्वास्थ्य विभाग ने अलग-अलग क्षेत्रों से मरीजों के सैंपल लिए। जांच में इन मामलों की पुष्टि हुई। बीमारी के संभावित खतरे देख विभाग ने प्रभावित क्षेत्रों में निगरानी बढ़ा दी है।