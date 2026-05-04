11 मार्च से पत्नी लापता…, पति के पैसों पर पुलिसकर्मियों ने की गोवा की सैर, दो प्रधान आरक्षक लाइन अटैच

पीडि़त का आरोप है कि पहली यात्रा बेनतीजा रहने के बावजूद अब दोबारा गोवा जाने के लिए दबाव बनाया गया और टिकट बुक कराने को कहा गया। उसे कहा गया कि पत्नी को ढूंढना है तो खर्च उठाना पड़ेगा। इस पूरे घटनाक्रम ने जांच प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस के रवैये से आहत होकर पीडि़त ने सीएम हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज कराई है। 28 अप्रेल को दर्ज इस शिकायत में लापरवाही और विवेचना में देरी के आरोप लगाए गए हैं। लोकलाज के चलते पीडि़त ने अपनी पहचान उजागर नहीं की है। तीन बच्चों के पिता रेलकर्मी ने बताया कि गोवा खर्चे के बिल वह जल्द ही वरिष्ठ अधिकारियों के सामने पेश करेगा।