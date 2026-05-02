जिला क्रिकेट संघ विवाद: सांसद खेमे को बड़ा झटका, विकल्प सहित तीन सदस्यों को हटाया गया

29 अप्रेल को तदर्थ समिति की बैठक के बाद एमपीसीए का पारा हाई हो गया। इस मसले को लेकर एमपीसीए ने कहा कि 11 अप्रेल को स्पष्ट कर दिया गया था कि राजेश कैला, रतन श्रीवास्तव और विकल्प सिंह केवल क्रिकेट संबंधी गतिविधियों का प्रबंधन करेंगे, लेकिन इन्होंने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य किए। ये तीनों लोग चुनाव प्रक्रिया में व्यवधान उत्पन्न करने हर संभव प्रयास कर रहे हैं। इनकी ओर से 28 अप्रेल को एमपीसीए को एक विधिक नोटिस भी दिया दिया गया जिसका जवाब भी दे दिया गया है। इसके साथ ही एमपीसीए ने इन तीनों को तदर्थ समिति से स्थाई रूप से हटाने के निर्देश आरडीसीए को दिए। साथ ही एमपीसीए ने आरडीसीए को यह भी चेतावनी दे दी कि अगर तत्काल इन तीनों पर कार्यवाही नहीं की जाती है तो आरडीसीए की एमपीसीए से संबद्धता निलंबित कर दी जाएगी।