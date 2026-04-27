सतना वन स्टाप सेंटर की सरकारी सुरक्षा से भागीं तीन नाबालिक, इनमें एक गर्भवती भी

वन स्टाप सेंटर से भागने वाली तीनों लड़कियों की उम्र क्रमश: 15, 14 और 15 वर्ष की है। तीनों प्रेम प्रसंग में भागी है। एक लड़की जो सिविल लाइन थाना क्षेत्र की पौराणिक टोला की रहने वाली है उसकी उम्र 15 साल है और वह तीन माह की गर्भवती है। वह तीसरी बार घर से भागी है। यह बालिका काफी शातिर दिमाग बताई जा रही है। इसे पुलिस ने जबलपुर से पकड़ा था। इसके बाद वन स्टाप सेंटर में रखा गया है। दूसरी बालिका की उम्र 14 साल बताई जा रही है जो उत्तर प्रदेश के बिजनौर की रहने वाली बताई जा रही है। जानकारी मिली है कि इसके माता पिता प्रयागराज में रहकर मजदूरी करते हैं और लड़की अपने दादा-दादी के साथ रहती थी। ये पहले भी एक बार भाग चुकी है। 16 अप्रेल को आरपीएफ ने इसे मझगवां में महाकौशल ट्रेन में पकड़ा था। जिसके बाद बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया था। इसने गुस्से में भागने की बात कही है। यह भी स्वाभाव से शातिर बताई गई है। तीसरी लड़की की उम्र 15 साल है जो रामपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली है। इसे 26 अप्रेल को रामपुर पुलिस पकड़ कर वन स्टाफ सेंटर लाई थी। इस बालिका को इसके माता पिता अपने पास रखने को राजी नहीं है। अभी इसे बाल कल्याण स​मिति के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है ।