MP में कुपोषण का कलंकः सतना में फिर एक मासूम ने दम तोड़ा, 5 माह में तीसरी मौत

विभागीय लापरवाही और प्रशासनिक हीलाहवाली का नतीजा यह है कि एक माह के अंदर मझगवां विकासखंड में फिर एक मासूम बच्ची की कुपोषण से माैत हो गई। मध्यप्रदेश में कुपोषण के लिए कुख्यात मझगवां विकास खंड के सुरांगी निवासी 4 माह की मासूम सुप्रांशी की 22 अप्रैल को जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। उसे गंभीर कुपोषण और डिहाइड्रेशन की स्थिति में जिला अस्पताल में 21 अप्रेल को भर्ती कराया गया था। इसके साथ जुड़वा भाई नैतिक को भी कुपोषण के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसे गंभीर स्थिति में मेडिकल कॉलेज रीवा भेज दिया गया। इसके पहले महतैन में भी एक मासूम की कुपोषण से मौत हुई थी। जिसके बचाव में विभाग ने पूरी ताकत लगाते हुए बिना पीएम के ही यह दावा कर दिया था कि स्तनपान सही तरीके से नहीं कराने के कारण दूध अटकने से मौत हुई। जबकि पिता का आरोप था कि उसे सूखा रोग था। हद तो यह हो गई कि अपनी गर्दन बचाने के लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास के जनप्रतिनिधि और स्थानीय कर्मचारी सहित महिला बाल विकास के कर्मचारियों ने इतना दबाव डाला था कि बाद में पिता ने सूखा रोग के बयान पर चुप्पी साध ली थी। इस मामले में कोई कार्यवाही न करते हुए नोटिस का खेल खेला गया था। हालांकि जब बुधवार को सुप्रांशी की मौत का मामला तूल पकड़ता देख महतैन में हुई मौत की दोषी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की सेवा समाप्त की गई। जबकि यह कार्यवाही काफी पहले की जा सकती थी।