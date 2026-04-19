आग उगल रहा सूरज, पक्षियों के अंडे तक सूखने लगे

जिसे तेजी से जिले के तापमान में बढ़ोत्तरी हुई है उसका सबसे ज्यादा असर पक्षी जगत में देखने को मिल रहा है। इस गर्मी में जिन पक्षियों के घोसले धूप की सिधाई में बने हैं या नम वातावरण से दूरी है, उनके अंडे भी सूख रहे हैं। विशेष तौर पर शहरी क्षेत्र में जो पक्षी घरों के रोशनदानों में दक्षिण -पश्चिम दिशा में अपना घोसला बनाए हैं उनके साथ यह स्थिति ज्यादा देखने को मिल रही है। शहरी क्षेत्र में घरों के रोशनदान में बने घोसलों में पेड़-पौधों की छाया वाली नमी नहीं मिलती है और इसका सीमेंट कांक्रीट तेजी से गर्म होता है। जिसके वजह से अंडे सूख जाते हैं। डिग्री कॉलेज में जुलाजी के प्रोफेसर डॉ शिवेश सिंह ने बताया कि गर्मी के मौसम में पक्षियों के अंडे सूखना एक गंभीर समस्या होती है। इसकी मुख्य वजह अत्यधिक गर्मी, नमी की कमी और घोसले के तापमान में वृद्धि है। जब घोसले का तापमान 107 फारेनहाइट (लगभग 41.6 डिग्री सेल्सियस) के ऊपर हो जाता है तो अंडे विकसित नहीं हो पाते हैं और सूखकर खराब हो जाते हैं। इस स्थिति में वही अंडे बच पाते हैं जो घने पेड़ों में निचली और अंदरूनी डगाल पर बनाए जाते हैं। गर्मी में पक्षियों को भी निर्जलीकरण की समस्या होती है, विशेषतौर पर शहरी क्षेत्रों में। लिहाजा लोगों को पेड़ पौधों और अन्य स्थानों पर पक्षियों के लिए पानी भरे सगोरे या बर्तन रखने चाहिए।