शादी के 18 दिन बाद विधवा हुईं सगी बहनें, सतना में एक साथ उठीं सगे भाइयों की अर्थियां

पोस्टमार्टम के बाद ग्रामीणों और परिजनों का आक्रोश फूट पड़ा। शाम करीब पौने 5 बजे दोनों भाइयों के शव लेकर लोग शहर के सेमरिया चौक पहुंचे और बीटीआई कॉलेज के समीप सड़क पर शव रखकर सतना-रीवा मार्ग पर चक्काजाम कर दिया। प्रदर्शन के कारण मार्ग पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और यातायात प्रभावित हुआ। इसी दौरान भीड़ में शामिल कुछ लोगों ने बसों पर पथराव कर दिया, जिससे तनावपूर्ण स्थिति बन गई। घटना की गंभीरता को देखते हुए सीएसपी देवेंद्र प्रताप सिंह सहित शहर के तीनों थाना प्रभारी और भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचे और परिजनों को समझाईश देकर स्थिति को सामान्य कराया। घटना के बाद बस ड्राइवर बस छोड़कर फरार हो गया है। पुलिस ने बस को जब्त कर लिया है।