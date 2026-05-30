बंगले की बिजली नहीं आई तो चित्रकूट में जज साहब ने पूरे कस्बे की करा दी बत्ती गुल

Chitrakoot Judge: मध्य प्रदेश के सतना जिले के चित्रकूट में एक न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पूरे कस्बे की बत्ती गुल करा दी, वो भी इसलिए क्योंकि उनके सरकारी बंगले में बिजली नहीं आ रही थी। बंगले पर बिजली न आने से न्यायिक मजिस्ट्रेट इस कदर नाराज हुए कि खुद बिजली विभाग के सब स्टेशन पहुंच गए और पूरे कस्बे की बिजली आपूर्ति बंद करा दी। बिजली कर्मियों ने बताया कि, न्यायाधीश अपने सरकारी आवास की बत्ती गुल होने से नाराज थे। पूरे कस्बे की बिजली बंद हुई तो कुछ ही देर में सब-स्टेशन पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और जब लोगों को पता चला कि न्यायाधीश ने बिजली बंद कराई है तो लोग भड़क उठे और जमकर हंगामा किया।