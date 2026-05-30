बंगले की बिजली नहीं आई तो चित्रकूट में जज साहब ने पूरे कस्बे की करा दी बत्ती गुल

judge shuts down town power over bungalow electricity issue
Chitrakoot Judge: मध्य प्रदेश के सतना जिले के चित्रकूट में एक न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पूरे कस्बे की बत्ती गुल करा दी, वो भी इसलिए क्योंकि उनके सरकारी बंगले में बिजली नहीं आ रही थी। बंगले पर बिजली न आने से न्यायिक मजिस्ट्रेट इस कदर नाराज हुए कि खुद बिजली विभाग के सब स्टेशन पहुंच गए और पूरे कस्बे की बिजली आपूर्ति बंद करा दी। बिजली कर्मियों ने बताया कि, न्यायाधीश अपने सरकारी आवास की बत्ती गुल होने से नाराज थे। पूरे कस्बे की बिजली बंद हुई तो कुछ ही देर में सब-स्टेशन पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और जब लोगों को पता चला कि न्यायाधीश ने बिजली बंद कराई है तो लोग भड़क उठे और जमकर हंगामा किया।
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मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के अधीक्षण अभियंता प्रशांत सिंह ने बताया कि, गुरुवार-शुक्रवार दरमियानी रात 2 बजे आए तेज आंधी-तूफान के कारण मझगवां से आने वाले 33 केवी के दो फीडर पूरी तरह ठप्प हो गए थे। घने और अंधेरे जंगल में फाल्ट होने के कारण मेंटेनेंस टीम को पेट्रोलिंग में काफी समय लगा। शुक्रवार दोपहर 12 बजे फाल्ट सुधारकर चित्रकूट की मुख्य सप्लाई बहाल की जा सकी थी। इसके बाद देर शाम तक विभाग ने शत-प्रतिशत सार्वजनिक शिकायतों का निराकरण कर दिया था, केवल कुछ व्यक्तिगत (सिंगल) शिकायतें बची थीं, जिनमें जज का घर भी शामिल था।
बिजली बंद होने से नाराज न्यायिक मजिस्ट्रेट शाम करीब 7.30 बजे रजौला सब स्टेशन पहुंचे। उन्होंने ड्यूटी पर तैनात ऑपरेटर को जमकर फटकार लगाते हुए कहा कि 19 घंटे बीत जाने के बाद भी उनके घर की लाइट क्यों नहीं सुधारी गई। आक्रोशित जज ने सब स्टेशन से होने वाली पूरे कस्बे की बिजली सप्लाई बंद करवा दी। इसके बाद ऑपरेटर को कमरे से बाहर निकाल दिया और खुद को अंदर से लॉक कर लिया। उन्होंने अल्टीमेटम दिया कि जब तक उनके घर की लाइट ठीक नहीं होगी, पूरे कस्बे की बिजली बंद रहेगी। इसके बाद डरे-सहमे मेंटेनेंस स्टाफ ने आनन-फानन में जज के बंगले की लाइन सुधारने का काम शुरू किया।
कस्बे की बिजली अचानक दोबारा बंद होने से आक्रोशित होकर 50 उपभोक्ता रजौला सब स्टेशन पहुंच गए। जब ऑपरेटर ने उन्हें बताया कि खुद जज ने आकर बिजली बंद करवाई है, तो नागरिकों ने सब स्टेशन पर ही विरोध-प्रदर्शन और नारेबाजी शुरू कर दी। जनता का भारी विरोध और बढ़ता गुस्सा देख जज कार्यालय का दरवाजा खोलकर चुपचाप अपने घर के लिए रवाना हो गए।
मामले की गंभीरता को देखते हुए कनिष्ठ अभियंता प्रवीण वर्मा तुरंत मौके पर पहुंचे और स्थिति को संभाला। सूचना मिलते ही स्थानीय थाने से पुलिस बल भी सब स्टेशन पहुंच गया। इस संवेदनशील प्रशासनिक टकराव की खबर मिलते ही सतना ग्रामीण के कार्यपालन अभियंता पंकज द्विवेदी भी सतना से चित्रकूट के लिए रवाना हो गए हैं। फिलहाल क्षेत्र में शांति है और बिजली बहाल कर दी गई है।
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