30 मई 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सतना

बंगले की बिजली नहीं आई तो चित्रकूट में जज साहब ने पूरे कस्बे की करा दी बत्ती गुल

Power Cut Controversy: शहर की बिजली आने के बाद भी जब जज साहब के बंगले की बिजली सप्लाई शुरू नहीं हुई तो, जज साहब गुस्से में बिजली स्टेशन पहुंचे और ऑपरेटर को धमकाकर पूरे कस्बे की बिजली सप्लाई बंद करा दी।

2 min read
Google source verification

सतना

image

Shailendra Sharma

May 30, 2026

SATNA

judge shuts down town power over bungalow electricity issue

Chitrakoot Judge: मध्य प्रदेश के सतना जिले के चित्रकूट में एक न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पूरे कस्बे की बत्ती गुल करा दी, वो भी इसलिए क्योंकि उनके सरकारी बंगले में बिजली नहीं आ रही थी। बंगले पर बिजली न आने से न्यायिक मजिस्ट्रेट इस कदर नाराज हुए कि खुद बिजली विभाग के सब स्टेशन पहुंच गए और पूरे कस्बे की बिजली आपूर्ति बंद करा दी। बिजली कर्मियों ने बताया कि, न्यायाधीश अपने सरकारी आवास की बत्ती गुल होने से नाराज थे। पूरे कस्बे की बिजली बंद हुई तो कुछ ही देर में सब-स्टेशन पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और जब लोगों को पता चला कि न्यायाधीश ने बिजली बंद कराई है तो लोग भड़क उठे और जमकर हंगामा किया।

देखें वीडियो-

आंधी-तूफान के कारण 19 घंटे से बंद थी बिजली

मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के अधीक्षण अभियंता प्रशांत सिंह ने बताया कि, गुरुवार-शुक्रवार दरमियानी रात 2 बजे आए तेज आंधी-तूफान के कारण मझगवां से आने वाले 33 केवी के दो फीडर पूरी तरह ठप्प हो गए थे। घने और अंधेरे जंगल में फाल्ट होने के कारण मेंटेनेंस टीम को पेट्रोलिंग में काफी समय लगा। शुक्रवार दोपहर 12 बजे फाल्ट सुधारकर चित्रकूट की मुख्य सप्लाई बहाल की जा सकी थी। इसके बाद देर शाम तक विभाग ने शत-प्रतिशत सार्वजनिक शिकायतों का निराकरण कर दिया था, केवल कुछ व्यक्तिगत (सिंगल) शिकायतें बची थीं, जिनमें जज का घर भी शामिल था।

'पहले मेरे घर की लाइट सुधारो, तभी चालू होगी कस्बे की बिजली सप्लाई'

बिजली बंद होने से नाराज न्यायिक मजिस्ट्रेट शाम करीब 7.30 बजे रजौला सब स्टेशन पहुंचे। उन्होंने ड्यूटी पर तैनात ऑपरेटर को जमकर फटकार लगाते हुए कहा कि 19 घंटे बीत जाने के बाद भी उनके घर की लाइट क्यों नहीं सुधारी गई। आक्रोशित जज ने सब स्टेशन से होने वाली पूरे कस्बे की बिजली सप्लाई बंद करवा दी। इसके बाद ऑपरेटर को कमरे से बाहर निकाल दिया और खुद को अंदर से लॉक कर लिया। उन्होंने अल्टीमेटम दिया कि जब तक उनके घर की लाइट ठीक नहीं होगी, पूरे कस्बे की बिजली बंद रहेगी। इसके बाद डरे-सहमे मेंटेनेंस स्टाफ ने आनन-फानन में जज के बंगले की लाइन सुधारने का काम शुरू किया।

उपभोक्ताओं का फूटा गुस्सा, मौके पर पहुंचा पुलिस बल

कस्बे की बिजली अचानक दोबारा बंद होने से आक्रोशित होकर 50 उपभोक्ता रजौला सब स्टेशन पहुंच गए। जब ऑपरेटर ने उन्हें बताया कि खुद जज ने आकर बिजली बंद करवाई है, तो नागरिकों ने सब स्टेशन पर ही विरोध-प्रदर्शन और नारेबाजी शुरू कर दी। जनता का भारी विरोध और बढ़ता गुस्सा देख जज कार्यालय का दरवाजा खोलकर चुपचाप अपने घर के लिए रवाना हो गए।

डीई व जेई पहुंचे स्थिति संभालने

मामले की गंभीरता को देखते हुए कनिष्ठ अभियंता प्रवीण वर्मा तुरंत मौके पर पहुंचे और स्थिति को संभाला। सूचना मिलते ही स्थानीय थाने से पुलिस बल भी सब स्टेशन पहुंच गया। इस संवेदनशील प्रशासनिक टकराव की खबर मिलते ही सतना ग्रामीण के कार्यपालन अभियंता पंकज द्विवेदी भी सतना से चित्रकूट के लिए रवाना हो गए हैं। फिलहाल क्षेत्र में शांति है और बिजली बहाल कर दी गई है।

ये भी पढ़ें

एमपी में ‘पति के साथ बॉयफ्रेंड को भी घर में रखना चाहती थी पत्नी’
ग्वालियर
gwalior

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

30 May 2026 04:02 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Satna / बंगले की बिजली नहीं आई तो चित्रकूट में जज साहब ने पूरे कस्बे की करा दी बत्ती गुल

बड़ी खबरें

View All

सतना

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

जज की दबंगई: घर की लाइट गोल तो पूरे नगर की बंद करवा दी बिजली

judge
सतना

MP के मैहर में भाजपा नेता के बाथरूम में रेंगते मिले 15 कोबरा सांप के बच्चे, मचा हड़कंप

15 Baby Cobras found in BJP leader bathroom pipeline mp news
सतना

husband wife found dead inside locked room : सतना में बंद कमरे में बिस्तर पर मिला पत्नी का शव, पास ही फंदे पर लटका मिला पति

satna
सतना

पेट्रोल जब 55 रुपए था तो शिवराज साइकिल चलाने लगे थे, अब 110 पार हो गया तो आवाज नहीं निकल रही

Petrol Prices Hike
सतना

Property Dealer Theft: प्रॉपर्टी डीलर के घर 50 लाख की चोरी, सोता रहा परिवार और बंदूक के 25 कारतूस भी चुरा ले गए चोर

satna
सतना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.