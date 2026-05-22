प्रॉपर्टी डीलर के घर 50 लाख की चोरी, सोता रहा परिवार और बंदूक के 25 कारतूस भी चुरा ले गए चोर

पीड़ित प्रॉपर्टी डीलर दिनेश सिंह सिद्धू ने बताया कि चोरी उनकी पत्नी के कमरे में हुई। रात में कमरे का कूलर खराब हो जाने के कारण उनकी पत्नी दूसरे कमरे में सोने चली गई थीं। रात करीब साढ़े 11 बजे बेटा घर लौटा, जिसके बाद सभी अपने-अपने कमरों में सो गए। रात करीब ढाई बजे पत्नी की नींद खुली और जब वह अपने कमरे में पहुंचीं तो वहां का नजारा देखकर चीख पड़ी। शोर सुनकर परिवार के अन्य सदस्य पहुंचे तो अलमारी खुली मिली, सामान फर्श पर बिखरा पड़ा था और लॉकर टूटा हुआ था।