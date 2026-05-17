मैहर शारदा मंदिर में दामोदर रोव-वे प्रबंधन कर रहा टिकिटों का खेल

दामोदर रोप-वे द्वारा बडी वित्तीय अनियमितता सामने आई है। पाया गया है कि मनमाने तरीके से समिति के हिस्से में अनावश्यक व्यय काट कर भुगतान किया जा रहा है। वर्तमान में शेयरिंग मोड में रोप-वे का संचालन हो रहा है। लेकिन रोप-वे प्रबंधन व्यय किए गए खर्चों का ब्यौरा कई बार मांगे जाने पर भी उपलब्ध नहीं करवा रहा है। प्रतिमाह दामोदर रोप-वे प्रबंधन 50 से 55 लाख रुपए का खर्चा दिखा रहा है। लेकिन इस खर्च की कोई अनुमति मां शारदा देवी मंदिर प्रबंध समिति से नहीं ली गई। जो अनावश्यक खर्चे दामोदर रोपवे द्वारा दिखाए गए हैं उनमें वाहन व्यय, यात्रा व्यय, यात्रा एवं परिवहन व्यय, गेस्ट हाउस का व्यय, कार लोन पर ब्याज व्यय, सुरक्षा व्यय, पूंजीगत व्यय जैसे अनावश्यक खर्चे दर्शाकर मनमर्जी से समिति के हिस्से में कटौती की जा रही है। समति ने माना है कि यह खर्चे अवैधानिक है और स्वीकार योग्य नहीं है। समिति ने स्पष्ट कहा है कि किसी भी व्यक्ति के अनावश्यक यात्रा, परिवहन व्यय, गेस्ट हाउस व्यय, कार लोन पर ब्याज, प्रबंधन एवं मुख्यालय टीम से सहायता जैसे खर्च के लिए समिति उत्तरदायी नहीं है। क्योंकि इसी कार्य के लिए उसे शेयरिंग से हिस्सा दिया जाता है।