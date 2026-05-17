मैहर शारदा मंदिर में दामोदर रोव-वे प्रबंधन कर रहा टिकिटों का खेल

सतना। मैहर स्थित मां शारदा मंदिर में संचालित होने वाले रोप-वे के टिकिटों में बड़ा गड़बड़झाला सामने आया है। इस गड़बड़झाले से मां शारदा देवी मंदिर प्रबंध समिति के खजाने को नुकसान पहुंच रहा है वहीं दूसरी ओर दामोदर रोप-वे प्रबंधन की अवैध कमाई बढ़ती जा रही है। यह खुलासा दामोदर रोव-वे द्वारा मंदिर प्रबंध समिति को प्रस्तुत किए गए अभिलेखों की जांच से ही हुआ है।
कैश कलेक्शन रिपोर्ट और अन्य अभिलेखों से हुआ खुलासा
जानकारी के अनुसार दामोदर रोप-वे प्रबंधन रोप-वे संचालन के दौरान प्रतिदिन काटी जाने वाली टिकिटों की राशि में गोलमाल कर रहा है। यहां का रोप-वे शत प्रतिशत क्षमता से संचालित है लेकिन दामोदर रोप-वे प्रबंधन अलग-अलग आंकड़े दिखा रहा है। मसलन इसके द्वारा 30 जनवरी 2025 को 9378 यात्रियों द्वारा यात्रा करना बताया गया और 9 जनवरी 2025 को 2758 यात्रियों द्वारा यात्रा करना बताया गया। वहीं कैश कलेक्शन रिपोर्ट का अध्ययन किया गया तो 4 अगस्त को महज 24 यात्री, 12 नवंबर 2023 को 1294 यात्री, 2 अगस्त 2023 को केवल 714 यात्री दिखाए गए। इस प्रकार कैश कलेक्शन डेटा गंभीर वित्तीय अनियमितता प्रदर्शित कर रहा है। हद तो यह है कि दामोदर रोप-वे द्वारा किए गए कैश कलेक्शन के खेल को पकड़ने के लिए समिति द्वारा 2009 से प्रतिवर्ष का डेटा चाहा गया तो इनके द्वारा डेटा उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। अब समिति ने नोटिस जारी कर यह डेटा उपलब्ध कराने कहा है।
कार लोन पर ब्याज व्यय में दिखाया खर्च
दामोदर रोप-वे द्वारा बडी वित्तीय अनियमितता सामने आई है। पाया गया है कि मनमाने तरीके से समिति के हिस्से में अनावश्यक व्यय काट कर भुगतान किया जा रहा है। वर्तमान में शेयरिंग मोड में रोप-वे का संचालन हो रहा है। लेकिन रोप-वे प्रबंधन व्यय किए गए खर्चों का ब्यौरा कई बार मांगे जाने पर भी उपलब्ध नहीं करवा रहा है। प्रतिमाह दामोदर रोप-वे प्रबंधन 50 से 55 लाख रुपए का खर्चा दिखा रहा है। लेकिन इस खर्च की कोई अनुमति मां शारदा देवी मंदिर प्रबंध समिति से नहीं ली गई। जो अनावश्यक खर्चे दामोदर रोपवे द्वारा दिखाए गए हैं उनमें वाहन व्यय, यात्रा व्यय, यात्रा एवं परिवहन व्यय, गेस्ट हाउस का व्यय, कार लोन पर ब्याज व्यय, सुरक्षा व्यय, पूंजीगत व्यय जैसे अनावश्यक खर्चे दर्शाकर मनमर्जी से समिति के हिस्से में कटौती की जा रही है। समति ने माना है कि यह खर्चे अवैधानिक है और स्वीकार योग्य नहीं है। समिति ने स्पष्ट कहा है कि किसी भी व्यक्ति के अनावश्यक यात्रा, परिवहन व्यय, गेस्ट हाउस व्यय, कार लोन पर ब्याज, प्रबंधन एवं मुख्यालय टीम से सहायता जैसे खर्च के लिए समिति उत्तरदायी नहीं है। क्योंकि इसी कार्य के लिए उसे शेयरिंग से हिस्सा दिया जाता है।
"हमने खामियां चिन्हित करते हुए दामोदर रोव-वे प्रबंधन को नोटिस जारी की है। अभी इससे ज्यादा कुछ नहीं बता सकते हैं।" - दिव्या पटेल, एसडीएम एवं प्रशासन मंदिर समिति
"प्राथमिक जांच में गड़बड़ी पाई गई है। संबंधित को प्रशासक की ओर से नोटिस जारी की गई है। एस्क्रो अकाउंट खुलवाने के निर्देश दिए गए हैं। जल्द ही कठोर कदम उठाए जाएंगे।" - बिदिशा मुखर्जी, कलेक्टर एवं समिति अध्यक्ष
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