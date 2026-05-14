किस बात के एसडीएम जब पटवारियों से काम नहीं ले पाते…

मैहर। समय सीमा बैठक में कलेक्टर बिदिशा मुखर्जी ने एसडीएम की कार्यशैली पर काफी नाराजगी जताई। कहा, आप लोग किस बात के एसडीएम हैं, जब पटवारियों से काम नहीं ले पा रहे हैं। सीमांकन के सैकड़ों मामले लंबित हैं लेकिन निराकरण नहीं हो पा रहा है। जनसुनवाई में आने वाली शिकायतों में 50 फीसदी से ज्यादा सीमांकन की ही शिकायतें रहती है। इससे साबित हो रहा है कि एसडीएम अपना काम गंभीरता से नहीं कर रहे हैं। अगर ये काम कर रहे होते तो हमारे पास लोग आते ही नहीं। बैठक में अपर कलेक्टर संजना जैन, जिपं सीईओ शैलेन्द्र सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।