गांव से लाडो की होनी थी विदाई, ग्रामीणों ने खुद तैयार कर ली सड़क

समाज सेवी रीतेश त्रिपाठी बताते हैं कि लड़की के परिवार ने गांव वालों से अपनी समस्या बताई। तब ग्रामीणों ने सहयोग का निर्णय लिया। ग्रामीणों ने आपस में सहयोग जुटाया। अच्छेलाल त्रिपाठी ने अपना ट्रैक्टर उपलब्ध कराया तो एक ग्रामीण ने जेसीबी की व्यवस्था दी जिससे मुरूम की खुदाई हो सके। इसके बाद गांव के युवाओं और बुजुर्गों ने श्रमदान कर रास्ते को समतल बनाया और देखते ही देखते सड़क तैयार हो गई। इसके लिए पहले कुछ झाड़ झंखाड़ काटे गए। फिर मुरुम डालकर श्रमदान से समतल सड़क का निर्माण किया गया। ग्रामीणों का कहना है कि यह सिर्फ एक सड़क नहीं, बल्कि गांव की बेटी के सम्मान और सामूहिक एकजुटता का प्रतीक है। लोगों ने बताया कि शासन-प्रशासन से सड़क की मांग लंबे समय से की जा रही थी, 250 मीटर पहले तक सड़क मौजूद थी, लेकिन आदिवासी बस्ती तक जाने का रास्ता नहीं था।