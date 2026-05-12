एमपी में अब भीषण गर्मी का अलर्ट, अगले 4 दिन लू की चेतावनी, चपेट में आएंगे 49 जिले

राजधानी भोपाल में स्थित राज्य मौसम विभाग ने आगामी 4 दिन तक इंदौर, उज्जैन और नर्मदापुरम संभाग के जिलों में तेज गर्मी के साथ लू चलने की संभावना जताई है। इन इलाकों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री तक पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। उज्जैन संभाग के रतलाम, नीमच और मंदसौर जिलों में सबसे अधिक तापमान रहने का अनुमान है। वहीं, भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर जैसे बड़े शहरों वाले जिलों के साथ - साथ प्रदेश के 49 जिलों में तेज गर्मी पड़ने के आसार जताए जा रहे हैं। इनमें ज्यादातर जिलों में तापमान 43 से 44 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है।