एमपी में 18 साल बाद निकली Singing और Dancing टीचर्स की भर्ती, पर अटक गई जॉइनिंग

Teachers Recruitment :मध्य प्रदेश में लगभग 18 साल बाद निकली संगीत और नृत्य शिक्षकों की भर्ती के बाद अब नियुक्ति आदेशों में देरी के कारण विवादों में आ गई है। माध्यमिक शिक्षक (संगीत-गायन वादन) और प्राथमिक शिक्षक (संगीत-गायन वादन एवं नृत्य) भर्ती 2024 के चयनित अभ्यर्थी नियुक्ती की मांग कर रहे हैं। चयनित उम्मीदवारों का कहना है कि, भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद उन्हें अब तक जॉइनिंग लेटर नहीं दिया गया है।