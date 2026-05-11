भोपाल के वॉटर पार्क में खूनी संघर्ष, हाईवे के रिसोर्ट पर पूल पार्टी में महिलाओं से छेड़छाड़ का मामला

गंभीर मामला यह है कि इंदौर-नर्मदापुरम हाईवे के किनारे स्थित कई कृषि भूमियों पर बिना किसी वैध व्यावसायिक अनुमति के पूल पार्टी कैंपस डेवलप किए जा रहे हैं। कम बजट में प्राइवेट पार्टी का लालच ग्राहकों को आकर्षित करता है। लेकिन कम बजट के ये पैकेज ऐसे रिसोर्ट्स के कारण भारी पड़ जाते हैं, जब न तो आने वालों का कोई रिकॉर्ड रखा जाता है और न ही सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए जाता हैं। ग्रामीणों को ग्राज की वर्दी पहनाकर तैयार करना मैनेजमेंट की ऐसी रणनीति है जो विवाद की स्थिति में पुलिस का साथ देने के बजाय स्थानीय दबाव में आकर काम करती है।