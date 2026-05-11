एमपी में चमगादड़ों की सबसे बड़ी कॉलोनी, 200 साल पहले बनाया बसेरा

Bats- राजधानी भोपाल के आसपास दुनिया के विशालकाय चमगादड़ों में से एक फ़्लाइंग फॉक्स का बसेरा है। बड़ा तालाब के आसपास का क्षेत्र इनका पसंदीदा ठिकाना है। हाल ही में आए एक शोध में सामने आया है कि प्रदेश के बाकी जिलों के मुकाबले राजधानी में इनकी संख्या सबसे ज्यादा है। हालांकि अब तालाब किनारे पेड़ों और खंडहरों में इनका आवास कम होता जा रहा है। खासकर हरियाली घटने के साथ ही इनकी संख्या भी कम हो गई है। चमगादड़ों के संरक्षण को लेकर स्टेट ऑफ इंडिया बैट्स रिपोर्ट में ये बात सामने आई है।