सास की सेवा करने छुट्टी मांग रहीं महिलाएं, अजीबोगरीब बहानों से अफसर भी चकराए

Census: राजधानी भोपाल में इन दिनों जनगणना के आंकड़ों से ज्यादा छुट्टी के लिए कर्मचारियों के बहाने चर्चा का विषय बने हुए हैं। जनगणना के महाभियान के लिए 4200 अधिकारी-कर्मचारियों की फौज तैनात है, लेकिन धूप में ड्यूटी से बचने के लिए वे तरह-तरह की अर्जियां लेकर दफ़्तरों के चक्कर काट रहे हैं। महिलाएं, सास की सेवा करने के लिए छुट्टी मांग रहीं हैं तो पुरुषों का कहना है कि लोग चाय पीने का बहुत आग्रह करते हैं जिसके चक्कर में सर्वे का काम प्रभावित हो रहा है। जनगणना से संबंधित उच्च अधिकारियों के पास रोजाना औसतन 40-50 ऐसी एप्लिकेशन पहुंच रही हैं, जिन्हें पढ़कर अफसरों का सिर भी चकरा गया है। हालांकि अधिकारी ठोस कारण होने पर ही अवकाश देने की बात कह रहे हैं।