MP कैबिनेट बैठक में बड़े ऐलान, मंत्रियों की स्वैच्छानुदान की सीमा बढ़ी, सड़क निर्माण के लिए 6900 करोड़ मंजूर

MP Cabinet big decisions: मध्य प्रदेश कैबिनेट की सोमवार को भोपाल स्थित मंत्रालय भवन में अहम बैठक (MP Cabinet Meeting) हुई। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (CM Mohan Yadav)की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। इसकी जानकारी एमएसएमई मंत्री चैतन्य काश्यप ने प्रेसवार्ता कर दी। मंत्री ने कहा कि सरकार आर्थिक और सामाजिक दोनों क्षेत्रों में संतुलित विकास को प्राथमिकता दे रही है। मंत्रिमंडल ने 29,540 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न योजनाओं और कार्यों को स्वीकृति दी। इनमें सड़क निर्माण, शहरी अधोसंरचना और सामाजिक सुरक्षा योजनाएं प्रमुख हैं। बैठक में सबसे बड़ा निर्णय मंत्रियों के स्वैच्छानुदान की राशि को लेकर लिया गया। बैठक में नए मेडिकल कॉलेज के निर्माण को भी मंजूरी दी गई।