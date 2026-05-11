MP में बाबा के सत्संग में धार्मिक टिप्पणी पर भड़की हिंसा, लाठी-डंडों से हमला, 10 घायल

वहीं दूसरे पक्ष की ओर से ग्राम खतेड़िया निवासी यशवंत पिता सरदार सिंह केलवा ने शिकायत दर्ज कराई है। यशवंत के अनुसार उसके घर के सामने टेंट लगाकर टीवी पर रामपाल बाबा का प्रवचन चल रहा था। प्रवचन में महिलाओं की बिंदी, मंगलसूत्र और मूर्ति पूजा को लेकर कही जा रही बातों से उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हो रही थीं। यह सुनकर उसका दोस्त विनोद उर्फ पप्पू और गोकुल वहां देखने गए। आरोप है कि टेंट में मौजूद लोग इस बात पर भड़क गए और विवाद करने लगे। विरोध करने पर लकड़ी से हमला कर दिया गया। बीच-बचाव करने पहुंचे लोगों के साथ भी मारपीट की गई। घटना के बाद गांव में कुछ देर के लिए तनाव की स्थिति बन गई।