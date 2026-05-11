Gold Investment पर PM मोदी के बयान से इंदौर सराफा बाजार में हड़कंप

Gold Investment: एक साल तक सोना नहीं खरीदने की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की घोषणा से सोना, चांदी, जवाहरात बिजनेस से जुड़े लोगों में हडकंप मच गया है। जहां इस बयान के अलग- अलग अनुमान लगाए जा रहे हैं वहीं इसे व्यापार जगत को धरातल में ले जाने वाला माना जा रहा है। दूसरी और इसे इन्वेस्टरों के लिए खतरा भी बताया जा रहा हैं। चाहे जो भी हो शादियों के दौर में पीएम का बयान सराफा ही नहीं समूचे आर्थिक तंत्र को प्रभावित करेगा। भारत में हर साल 6 लाख करोड़ रुपए सोने के आयात पर खर्च होते हैं। 2024-26 में यह आंकड़ा 4.89 लाख करोड़ रुपए था जो 2025-26 में 6.40 लाख करोड़ रुपए रहा। पीएम का यह कहना कि देश हित में हमें यह तय करना होगा साल भर चाहे कैसा भी आयोजन हो हम गोल्ड नहीं खरीदेंगे।