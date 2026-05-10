इंदौर-मुंबई राजमार्ग बनेगा आधुनिक 6 लेन, NHAI जल्द शुरू करेगा निर्माण

नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया फिलहाल डीपीआर तैयार कर रहा है। इसके पूरा होते ही निर्माण कार्य चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाएगा। यह राजमार्ग देश के महत्वपूर्ण शहरों को आपस में जोड़ता है। आगरा से मुंबई कारिडोर पर हर दिन करीब 40 हजार वाहन गुजरते हैं। लगातार बढ़ते ट्रैफिक दबाव को देखते हुए इस सड़क को सिक्स लेन में बदलने की तैयारी की जा रही है, जिससे मार्ग से गुजरने वाले यात्रियों की सुलभता बढ़ेगी। राजमार्ग सिक्स लेन होने से इंदौर से मुंबई के बीच यात्रा सुलभ और आसान तो होगी ही, साथ ही मार्ग की रफ्तार बढ़ने से यात्रा का समय और घटेगा।