इंदौर में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नेटवर्क बेनकाब, कारोबारियों की रेकी करने वाला गिरफ्तार

डीसीपी त्रिपाठी ने बताया कि मामले में फरार राहुल बाबा निवासी देवास पर 10 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए एलओसी जारी कर दी गई है। एसटीएफ भोपाल भी उसकी तलाश में जुटी है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों के खिलाफ अपराध शाखा थाने में एक्सटॉर्शन और धमकाने के तहत केस दर्ज किया गया है। पूछताछ में देवास और इंदौर के कुछ अन्य बदमाशों के नाम भी सामने आए हैं। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि गैंग किन लोगों को निशाना बनाने की तैयारी कर रहा था।