एमपी-राजस्थान बॉर्डर पर 21 करोड़ की एमडी ड्रग्स पकड़ाई, खेत में चल रही थी फैक्ट्री

MD Drugs Seized :मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर नार्कोटिक्स विभाग की टीम ने नशे के सौदागरों पर कड़ा शिकंजा कसते हुए अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स की चित्तौड़गढ़ और जावरा टीम ने एक संयुक्त ऑपरेशन चलाकर सूबे के मंदसौर जिले के अंतर्गत आने वाले लसुड़िया इला गांव में चल रही एक अवैध ड्रग्स फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। बताया जा रहा है कि, कार्रवाई के दौरान टीम को करीब 21 करोड़ की कीमत की एमडी ड्रग्स और भारी मात्रा में कच्चा माल बरामद हुआ है। फिलहाल, टीम ने नशे का सारा माल जब्त कर अवैध रूप से संचालित फैक्ट्री को सील कर दिया है।