मटका कुल्फी खाने वाले सावधान! 14 बच्चों के मुंह से निकला झाग, मचा हड़कंप

मामला मंगलवार रात का है। कोटड़ा बुजुर्ग सहित आसपास गांवों में मटका कुल्फी खाने की वजह से 12 से 14 बच्चों के बीमार होने के बाद हंडक़प मच गया। कोटड़ा बुजुर्ग में एक माह पहले नकली दूध की फैक्ट्री पकड़ाई थी। उसी दूध से आइसक्रीम बनने की आशंका जताई जा रही है। फैक्ट्री पकड़ाने के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग ने जो नमूने लिए उसकी रिपोर्ट के इंतजार में अब तक एफआइआर तक दर्ज नहीं की गई। आइसक्रीम खाने के बाद बच्चों को उल्टी-दस्त व पेट दर्द के साथ मुंह से झाग आने की शिकायत हुई तो परिजनों की चिंता बढ़ गई।