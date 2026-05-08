MP News: महू-नीमच हाईवे पर चलती कार में लगी आग, चालक ने कूदकर बचाई जान

MP News: मध्यप्रदेश के मंदसौर जिले में महू-नीमच राजमार्ग पर एक चलती कार में आग लगने से कार जलकर खाक हो गई। घटना महू-नीमच हाईवे पर स्थित थाडोद टोल के पास की है जहां शुक्रवार शाम उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक चलती कार में अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया और कुछ ही मिनटों में वाहन धू-धू कर जलने लगा। कार एलपीजी गैस से चल रही थी। कार में आग लगते ही वाहन चालक जान बचाकर वक्त रहते कार से बाहर आ गया जिसके कारण उसकी जान बच गई। हाईवे से गुजर रहे वाहन चालकों और राहगीरों ने घटना देख तत्काल रुककर मदद का प्रयास किया, वहीं घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया।