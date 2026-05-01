1 मई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मंदसौर

मंदसौर में हनी ट्रैप: प्यार में फंसाया, 21 लाख ऐंठे; महिला ने बलात्कार प्रकरण भी दर्ज कराया

मंदसौर जिले की सीतामऊ पुलिस ने हनी ट्रैप का मामला दर्ज किया है। इस मामले में एक 32 वर्षीय महिला ने पहले एक युवक को प्यार के झांसे में फंसाया। ब्लैकमेल कर जब रुपए देते-देते व्यक्ति थक गया तो आरोपी महिला ने बलात्कार का मामला दर्ज करवा दिया।

less than 1 minute read
Google source verification

मंदसौर

image

Ashish Pathak

May 01, 2026

mandsaur news

प्यार में फंसाया, एक साल में लिए ब्लैकमेल कर 21 लाख


मंदसौर. सीतामऊ पुलिस ने हनी ट्रैप का मामला दर्ज किया है। इस मामले में एक 32 वर्षीय महिला ने पहले एक युवक को प्यार के झांसे में फंसाया। ब्लैकमेल कर जब रुपए देते-देते व्यक्ति थक गया तो आरोपी महिला ने बलात्कार का मामला दर्ज करवा दिया। पूरा मामला सामने तब आया जब पीडि़त युवक की पत्नी ने जाकर पुलिस को पूरा मामला बताया। महिला ने युवक को प्यार में फंसा कर एक साल में 21 लाख रुपए ऐंठ लिए। इतना ही नहीं महिला ने युवक पर बलात्कार प्रकरण भी दर्ज करा दिया था।

इस मामले में संबंधित की पत्नी ने महिला द्वारा ब्लैकमेलिंग को लेकर जब सीतामऊ थाने में शिकायत की तो सामने आया कि आरोपी महिला ने एक साल में ब्लैकमेल कर 21 लाख रुपए संबंधित व्यक्ति से लिए है। उसके बाद सीतामऊ पुलिस ने आरेापी महिला के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध किया है। पुलिस आरोपी महिला की तलाश कर रही है।

प्यार के झांसे में फंसाया

सीतामऊ थाना प्रभारी कमलेश प्रजापति ने बताया कि पूजा उर्फ सिया चौहान उम्र 32 निवासी सीतामऊ ने एक व्यक्ति को प्यार के झांसे में फंसाया। उसके बाद उस व्यक्ति को ब्लैकमेल किया। एक साल में 21 लाख रुपए आरोपी महिला पूजा ने व्यक्ति से ब्लैकमेल कर लिए। इन सब के पुख्ता सबूत भी शिकायत के साथ दिए गए। इससे पहले आरोपी महिला ने संबंधित व्यक्ति के खिलाफ 24 अप्रेल को बलात्कार का मामला दर्ज करवा दिया था। इसमें आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था। जहां से उसे जेल भेज दिया था। आरोपी महिला पूजा की तलाश की जा रही है। जल्द ही उसे गिरफ्तार किया जाएगा।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

01 May 2026 10:15 am

Published on:

01 May 2026 10:14 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Mandsaur / मंदसौर में हनी ट्रैप: प्यार में फंसाया, 21 लाख ऐंठे; महिला ने बलात्कार प्रकरण भी दर्ज कराया

बड़ी खबरें

View All

मंदसौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

चीता संरक्षण की दिशा में ऐतिहासिक कदम, प्रभास और पावक ने पार किया बड़ा पड़ाव

Cheetah Conservation
मंदसौर

पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को मार डाला, शव के टुकड़े कर जलाया, फिर गड्ढा खोदकर गाढ़ दिया

Wife Murdered Husband
मंदसौर

तीन माह पहले हुई शादी, हो गई हत्या

ghaziabad 4 year old girl murder body found under car uncle suspected
मंदसौर

मंदसौर पुलिस में बड़े पैमाने पर तबादले, यहां पढ़े इनका नाम

Police Transfer List news
मंदसौर

418 करोड़ से ‘आधुनिक’ बनेगा MP का 65 साल पुराना डैम, बिजली संचालन होगा बेहतर

Gandhisagar Dam Hydroelectric Power Station to be modernized in 418 Crores mandsaur mp news
मंदसौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.