मंदसौर में हनी ट्रैप: प्यार में फंसाया, 21 लाख ऐंठे; महिला ने बलात्कार प्रकरण भी दर्ज कराया

सीतामऊ थाना प्रभारी कमलेश प्रजापति ने बताया कि पूजा उर्फ सिया चौहान उम्र 32 निवासी सीतामऊ ने एक व्यक्ति को प्यार के झांसे में फंसाया। उसके बाद उस व्यक्ति को ब्लैकमेल किया। एक साल में 21 लाख रुपए आरोपी महिला पूजा ने व्यक्ति से ब्लैकमेल कर लिए। इन सब के पुख्ता सबूत भी शिकायत के साथ दिए गए। इससे पहले आरोपी महिला ने संबंधित व्यक्ति के खिलाफ 24 अप्रेल को बलात्कार का मामला दर्ज करवा दिया था। इसमें आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था। जहां से उसे जेल भेज दिया था। आरोपी महिला पूजा की तलाश की जा रही है। जल्द ही उसे गिरफ्तार किया जाएगा।